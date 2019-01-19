В Украине вступил в силу закон о противодействии буллингу

Парламент проголосовал за данный документ в декабре прошлого года, а накануне его опубликовали в "Голосе Украины".

Закон о противодействии буллингу № 2657-VIII сегодня, 19 января, вступил в силу в Украине. Накануне документ был опубликован в парламентской газете "Голос Украины".

Как сообщает "112", согласно закону, буллинг/травля - деяния участников образовательного процесса, которые заключаются в психологическом, физическом, экономическом, сексуальном насилии, в том числе с применением средств электронных коммуникаций, которые совершаются в отношении малолетнего или несовершеннолетнего лица или таким лицом в отношении других участников образовательного процесса, в результате чего мог быть или был причинен вред психическому или физическому здоровью потерпевшего.

Читайте такжеПрезидент подписал закон, которым вводится административная ответственность за буллинг

Отныне штраф за буллинг - 850-1700 грн или общественные работы на 20-40 часов. Если нарушала группа лиц или же это случилось повторно в течение года, то штраф составит 1700-3400 грн или общественные работы на срок 40-60 часов.

Если нарушители - подростки в возрасте от 14 до 16 лет, предусмотрены такие же санкции, но их будут налагать на родителей или опекунов.

Кроме того, предусмотрен штраф для руководителя учреждения образования, если он не сообщит в Нацполицию о фактах буллинга. Санкция предусматривает штраф 850-1700 грн или исправительные работы на срок до одного месяца с отчислением 20% заработка.

В законе "Об образовании" предусмотрели типичные признаки буллинга (травли): систематичность (повторяемость) действия; наличие сторон – обидчик (буллер), потерпевший (жертва буллинга), наблюдатели (при наличии); действия или бездействие обидчика, следствием которых является причинение психического и/или физического вреда, унижение, страх, тревога, подчинение потерпевшего интересам обидчика и/или причинение социальной изоляции пострадавшего.

Чтобы противодействовать буллингу, расширили права и обязанности участников образовательного процесса.

Так, основатель учреждения образования должен предоставить психолого-педагогические услуги буллерам или же тем, кто стал свидетелем или жертвой буллинга.