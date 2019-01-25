В Харькове задержали боевика "ЛДНР" со взрывчаткой (фото, видео)

В ближайшее время злоумышленник планировал вновь выехать на оккупированную территорию и присоединиться к боевикам "ЛНР".

Сотрудники Службы безопасности Украины 25 января задержали в Харькове боевика "ЛДНР" с арсеналом оружия, который приехал домой для "отдыха".

Как сообщает пресс-служба СБУ, житель Харькова и уроженец одной из республик Кавказа в 2014 году по собственной инициативе начал сотрудничать с российско-террористическими войсками, которые оккупировали территории Луганской и Донецкой областей.

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Боевик находился в составе незаконных вооруженных формирований "ДШБ ДНР", "Казачья союз "Войска Донского ДНР", специализируясь на диверсионно-разведывательной деятельности. В составе батальона террористов "ЛНР" "Заря" харьковчанин также принимал активное участие в боевых действиях против подразделений ВСУ вблизи Дебальцево.

"Вернувшись в Харьковскую область для "отдыха", боевик продолжал поддерживать контакты с представителями террористических организаций "ЛНР" и "ДНР", а также вербовал местных жителей для участия в незаконных вооруженных формированиях", - сообщили в СБУ.

По информации СБУ, в ближайшее время злоумышленник планировал вновь выехать на оккупированную территорию и присоединиться к боевикам "ЛНР".

Правоохранители провели обыск частного домовладения в Харькове, где жил злоумышленник, во время которого обнаружено и изъято семь боевых гранат Ф-1, РГД-5 и РГ-42 с запалами, а также две тротиловые шашки общим весом 400 граммов.

Видео: Служба безопасности Украины

Боевика задержали в соответствии со ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Следователи Управления СБ Украины в Харьковской области сообщили злоумышленнику о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ст. 258-3 (участие в деятельности террористической группы или террористической организации) и ст. 263 (незаконное обращение с боевыми припасами и взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Ранее сообщалось, что в селе Щедрищево, вблизи Северодонецка Луганской области правоохранители обнаружили два крупных тайника с оружием и боеприпасами.