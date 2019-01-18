Стрельба и слезоточивый газ в Херсоне: стали известны подробности инцидента (фото)

Очевидец рассказал, что конфликт со стрельбой на пресс-конференции в Херсоне спровоцировал председатель облорганизации «Соцпартии» Стремоусов.

Конфликт со стрельбой, который произошел во время пресс-конференции в офисе херсонской газеты «Новый день», спровоцировал председатель областной организации «Социалистической партии Украины» Кирилл Стремоусов.

Об этом корреспонденту УНИАН рассказал очевидец происшествия, корреспондент херсонского издания «ПИК» Александр Корняков.

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«Вскоре после начала пресс-конференции, на которой представители фирмы-перевозчика из Одессы рассказывали о неправомерных, по их мнению, действиях сотрудников «Укртрансбезопасности», в здание газеты «Новый день» ворвался Стремоусов в сопровождении нескольких парней. У него возник конфликт с одесситами, которые находились вне помещения, где проходила пресс-конференция. Конфликт перешел в драку, во время которой был применен слезоточивый газ. Часть участников этого конфликта, спасаясь от газа, вбежали в помещение, где проходила пресс-конференция. Потом в окно, расположенное над входной дверью, несколько раз выстрелили», - рассказал Корняков.

На место происшествия были вызваны сотрудников полиции.

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Как рассказала начальник отдела по вопросам коммуникаций Главного управления Нацполиции Украины в Херсонской области Ирина Атаманенко, сейчас все участники конфликта находятся в управлении, проводятся следственные действия, в частности - опрос. Кто стрелял полицейские пока не выяснили.

Отвечая на вопрос, из какого оружия велась стрельба, Атаманенко ответила: «Сейчас проводится баллистическая экспертиза».

По словам Корнякова, стреляли из травматического оружия. Он сказал, что видел фрагменты пуль, выпущенных из пистолета.

Как сообщал УНИАН, сегодня в 12.40 в полицию Херсонской области поступила информация о том, что во время пресс-конференции в пресс-клубе «Новый день» произошел конфликт со стрельбой.

Полиция предварительно квалифицировала произошедшее по статье 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.