Гибель рабочего в Одессе: прокуратура просит суд приостановить строительство отеля

В Одессе прокуратура обратилась в суд с ходатайством о приостановлении строительства отеля на пляже Ланжерон, где 12 января из-за падения строительного автокрана погиб рабочий.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции заявил председатель Одесской областной государственной администрации Максим Степанов.

По его словам, случившееся – недопуск медиков «скорой помощи» к потерпевшему и препятствование работе журналистов - недопустимо и требует тщательного расследования.

«Прокуратура Одесской области обратилась с иском в суд о приостановлении строительства и ареста земельного участка в районе пляжа Ланжерон, где ведется строительство и погиб рабочий, к которому после травмы автокраном администрация строения не допустила медиков «скорой помощи»», - сказал Степанов.

По его данным, «скорая помощь», прибывшая на место ЧП (к стройплощадке возле дельфинария «Немо») днем, была дезинформирована охранниками, которые заявили, что человек погиб, и тело уже увезла «частная скорая помощь». На самом деле, рабочий, на которого упал кран, в это время находился на месте происшествия.

В пресс-службе прокуратуры Одесской области УНИАН заявили, что в ходе расследования будет дана оценка действиям всех лиц, находившихся на строительной площадке. Также продолжается расследование дела о грубом нарушении законодательства о труде и нарушении правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью.

Как сообщал УНИАН, 12 января в Одессе на стройплощадке возле дельфинария «Немо» в результате падения строительного крана погиб рабочий.

Узнав о ЧП, вечером на строительную площадку приехали представители различных общественных организаций. На место также прибыли сотрудники полиции и представители частного охранного агентства, которые вытолкали с площадки журналистов и активистов. При этом охранники произвели несколько выстрелов в воздух. Правоохранители на стрельбу не реагировали.

Активисты утверждали, что рабочий погиб еще днем, но какие-либо действия для попытки его спасения не предпринимались, а государственную «скорую помощь» на объект не пустили. Тело увезли только поздно вечером. На следующий день стало известно, что по фактам гибели человека и стрельбы открыты уголовные производства.

Как известно, в Одессе неоднократно проходили протестные акции из-за строительства высотного здания возле дельфинария «Немо».