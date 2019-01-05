В Черкассах мужчина пытался украсть кольцо с бриллиантами, "проглотив" его (видео)
05:10, 05 января 2019Происшествия
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В ювелирном магазине мужчина якобы выбирал жене подарок. Взял кольцо, чтобы лучше рассмотреть, и сделал вид, что проглотил.
В ювелирном магазине Черкасс мужчина сделал вид, что глотнул кольцо с бриллиантами
В Черкассах задержали вора, который бросил себе в рот кольцо с бриллиантами, стоимостью 30 тысяч гривень.
Об этом говорится в сюжете ТСН. В ювелирном магазине мужчина якобы выбирал жене подарок. Взял кольцо, чтобы лучше рассмотреть, и сделал вид, что проглотил. Продавщица не растерялась, нажала тревожную кнопку.
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Полиция задержала мужчину и помешал краже. Оказалось, что украшение вор спрятал под языком. К краже бриллиантов мужчину побудила вовсе не романтическая история.
«Стоимость кольца 30000, думал что покрою долг 20000, плюс проценты, банк выносил мозг», - уверяет мужчина.
Ранее в Киеве мужчина украл товар из гипермаркета и ранил ножом полицейского.
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