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В Черкассах мужчина пытался украсть кольцо с бриллиантами, "проглотив" его (видео)

05:10, 05 января 2019
Происшествия
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Об этом говорится в сюжете ТСН. В ювелирном магазине мужчина якобы выбирал жене подарок. Взял кольцо, чтобы лучше рассмотреть, и сделал вид, что проглотил. Продавщица не растерялась, нажала тревожную кнопку.

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Полиция задержала мужчину и помешал краже. Оказалось, что украшение вор спрятал под языком. К краже бриллиантов мужчину побудила вовсе не романтическая история.

«Стоимость кольца 30000, думал что покрою долг 20000, плюс проценты, банк выносил мозг», - уверяет мужчина. 

Ранее в Киеве мужчина украл товар из гипермаркета и ранил ножом полицейского.

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Теги: #кража#Черкассы