В Киеве в детском саду мальчика ударило током
11:28, 28 декабря 2018Происшествия
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Ребенка пришлось госпитализировать.
Правоохранители открыли уголовное производство / фото vgolos.com.ua
В Киеве в детском саду мальчика ударило током.
Об этом сообщает «Киев оперативный».
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«В детском саду №104, во время занятий физкультурой, мальчик (2013 года рождения) прикоснулся спиной к открытой электрической розетке, в результате чего получил удар током», - говорится в сообщении.
Отмечается, что после инцидента ребенка госпитализировали. Правоохранители открыли уголовное производство по ч 1 ст. 137 УКУ.
Как сообщал УНИАН, в декабре во Львове были госпитализированы юноша и девушка, которые получили удар током после попытки сделать селфи на железнодорожной цистерне.
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