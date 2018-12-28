Ребенка пришлось госпитализировать.

В Киеве в детском саду мальчика ударило током.

Об этом сообщает «Киев оперативный».

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«В детском саду №104, во время занятий физкультурой, мальчик (2013 года рождения) прикоснулся спиной к открытой электрической розетке, в результате чего получил удар током», - говорится в сообщении.

Отмечается, что после инцидента ребенка госпитализировали. Правоохранители открыли уголовное производство по ч 1 ст. 137 УКУ.

Как сообщал УНИАН, в декабре во Львове были госпитализированы юноша и девушка, которые получили удар током после попытки сделать селфи на железнодорожной цистерне.