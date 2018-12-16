Смертельный полет истребителя Су-27 на Житомирщине длился около 30 минут – Минобороны

Самолет с бортовым номером «55» разбился при заходе на посадку.

Полет истребителя Су-27, потерпевшего катастрофу в Житомирской области, длился около 30 минут.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минобороны, самолет с бортовым номером «55» разбился при заходе на посадку в районе аэродрома Озерное.

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Также известно, что этот самолет провел в небе 479 часов.

«В течение эксплуатации истребитель Су-27 совершил 824 посадки, провел в небе 479 часов", - говорится в сообщении.

В ведомстве также напомнили, что подробности трагедии и ее причины продолжают устанавливать специалисты. Для этого создан и действует специальный штаб.

Как сообщал УНИАН, 15 декабря около 15.00 на Житомирщине при заходе на посадку разбился самолет Су-27.

В результате падения самолета погиб майор Александр Фоменко, 1975 года рождения, начальник воздушно-огневой и тактической подготовки бригады тактической авиации воздушного командования "Центр" Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

Военная прокуратура открыла уголовное производство по факту аварии истребителя. В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по признакам уголовного преступления, предусмотренного ст. 416 Уголовного кодекса Украины "Нарушение правил полетов или подготовки к ним".