Пьяный мужчина заминировал Верховную Раду и сообщил полиции, где его искать

Полицейские прибыли по указанному адресу и обнаружили мужчину, свои действия он объяснить не смог.

Подвыпивший мужчина позвонил в полицию и сообщил, что в помещении Верховной Рады находится взрывчатка.

Сообщение поступило в Святошинский райотдел полиции. Также мужчина сообщил, что сам он находится на бульваре Кольцова, рассказали в столичной полиции.

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"Прибыв на вызов, следственно-оперативная группа обнаружила в квартире мужчину, 1961 года рождения, который находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Объяснить полицейским свой поступок правонарушитель не смог", - говорится в сообщении.

Правоохранители проверили здание парламента - взрывчатка не обнаружена.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит до шести лет лишения свободы.

Как сообщал УНИАН, в конце ноября в Киеве "заминировали" большую сеть супермаркетов.