В Одесской области прикрепили гранату к дому вдовы убитого фермера

По данным источников в полиции, сегодня утром женщине звонили и угрожали.

В Ренийском районе Одесской области неизвестные злоумышленники прикрепили «растяжку» с гранатой к калитке дома жительницы села Новосельское.

Как сообщили УНИАН в Ренийском отделении полиции, сегодня утром поступило сообщение от жительницы села Новосельское о том, что она обнаружила на заборе своего домовладения подозрительный предмет.

Правоохранители установили, что на заборе одного из жилых домов по улице Чкалова находится «растяжка».

«Сама граната была на заборе, «растяжка» - шла на калитку. По предварительным данным, это – «Ф-1». В настоящее время граната направлена на экспертизу для идентификации», - сообщили в полиции.

По данному факту открыто уголовное производство по ст. 129 (Угроза убийством) и ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

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Как рассказал УНИАН информированный источник в Главном управлении Нацполиции в области, потерпевшая – вдова фермера Петра Карагяура, который был убит в 2017 году.

По данным источников в полиции, сегодня рано утром женщине якобы звонили и угрожали физической расправой.

Как сообщал УНИАН, 26 декабря 2017 года в Ренийском районе Одесской области были обнаружены мертвыми двое мужчин; трупы неизвестные закопали в поле между селами Новосельское и Орловка, вдоль трассы Одесса-Рени.

Сообщалось, что проверяется версия того, что обнаруженные мужчины - пропавшие без вести еще в октябре 2017 г. фермер Петр Карагяур из села Новосельское и ранее судимый Юрий Асаржи.