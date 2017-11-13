Гибель политологов в ДТП в Ровенской области: следствие выявило признаки убийства, ищут еще одного причастного

Следствие считает, что водитель грузовика умышленно совершил ДТП в Ривненской области 6 сентября, в котором погибли политологи, журналист и общественный активист.

Об этом говорится в постановлении Печерского районного суда Киева от 2 ноября, вынесенном следственным судьей Татьяной Остапчук и размещенном в Едином реестре судебных решений.

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«Досудебным расследованием установлено, что 6 сентября 2017 года, около 6 часов 50 мин. лицо_2, имея умысел на противоправное причинение смерти двум или более лицам, с использованием транспортного средства, двигаясь седельным тягачом «ДАФ»... с прицепом по автодороге Киев-Ковель-Ягодин в направлении г. Ковель Волынской области, на 258 км указанной автодороги вблизи с. Масевичи Рокитновского района Ривненской области, управляя указанным транспортным средством, действуя умышленно, допустила столкновение с автомобилем «Опель Омега»..., который двигался в направлении г. Киева, в результате чего лицо_3, лицо_4, лицо_5 и лицо_6 скончались на месте происшествия, лицо_7 скончалось в больнице», - говорится в постановлении.

Кроме того, досудебным расследованием установлены обстоятельства, дающие основания полагать, что к указанному преступлению может быть причастен еще один человек, который имеет в пользовании абонентский номер оператора мобильной связи ЧАО "Киевстар".

Следователь заметил, что у органа предварительного расследования возникла необходимость в получении временного доступа к документам, содержащим информацию об абонентах мобильной связи и их соединениях, с целью проверки возможной причастности этого лица к совершению уголовного преступления.

Согласно постановлению, суд удовлетворил ходатайство следователя и предоставил временный доступ к документам.

Как сообщал УНИАН, 6 сентября в результате ДТП в Ривненской области погибли политологи Александр Маслак, Алексей Куренной и Александр Никаноров, а также журналист Владимир Карагяур. Общественный активист Сергей Попов скончался в больнице. По факту ДТП возбуждено уголовное производство. Все погибшие возвращались из Варшавы, где были на международной конференции по вопросам гибридной войны.