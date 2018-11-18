В одном из ресторанов Харькова внезапно скончалась 20-летняя студентка

Девушка училась на третьем курсе НЮУ им. Ярослава Мудрого и отмечала в ресторане день студента.

В Харькове полицейские устанавливают обстоятельства смерти 20-летней девушки в одном из ресторанов города на улице Лермонтовской.

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Как сообщается на сайте Нацполиции в Харьковской области, информация об инциденте поступила правоохранителям 17 ноября, в 23:00.

Медики скорой помощи сообщили, что по предварительным данным, сердце девушки остановилось в результате приступа астмы. Попытки врачей реанимировать пострадавшую не дали результата.

Обстоятельства инцидента выясняются, решается вопрос о квалификации события по УК Украины.

Сообщество «Харьков 1654» в Facebook со ссылкой на источники сообщает, что инцидент произошел в ресторане «Старгород», во время празднования дня студента.

Девушка, как утверждается, училась третьем курсе НЮУ им. Ярослава Мудрого.

«До приезда скорой помощи посетители пыталась оказать первую помощь, однако безуспешно. Экипаж скорой помощи приехал очень быстро, однако результатов реанимация не дала», - отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Хмельницкой области 42-летний мужчина насмерть забил битой своего сына во время празднования дня рождения внука.