В Беларуси начали собирать подписи за запрет "георгиевских" лент

17:36, 10 июля 2018
Мир
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Петиция собрала уже больше половины необходимых голосов / Фото УНИАН

Петиция собрала уже более 500 подписей. Ее автор считает, что "георгиевская" лента стала "символом беззакония, хаоса, нестабильности и сотен жертв сепаратизма", и ее использование "угрожает территориальной целостности Беларуси".

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Для предотвращения угрозы предлагается ввести административную ответственность за пропаганду ленточек на территории страны. В том числе автор хочет запретить изготавливать, публично демонстрировать, носить и распространять такие ленты в Беларуси.

Автор петиции намерен собрать 800 подписей, после чего их направят в Совет министров и палату представителей Национального собрания Беларуси.

Как сообщал УНИАН, недавно на въезде в Новотроицкое задержали мужчину из-за "георгиевской ленты".

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Теги: #Беларусь#георгиевские ленты