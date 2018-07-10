В Беларуси начали собирать подписи за запрет "георгиевских" лент

Автор петиции утверждает, что использование "георгиевских" лент "угрожает территориальной целостности Беларуси".

В Беларуси предложили запретить "георгиевские" ленты. Соответствующая петиция появилась на сайте petitions.by.

Петиция собрала уже более 500 подписей. Ее автор считает, что "георгиевская" лента стала "символом беззакония, хаоса, нестабильности и сотен жертв сепаратизма", и ее использование "угрожает территориальной целостности Беларуси".

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Для предотвращения угрозы предлагается ввести административную ответственность за пропаганду ленточек на территории страны. В том числе автор хочет запретить изготавливать, публично демонстрировать, носить и распространять такие ленты в Беларуси.

Автор петиции намерен собрать 800 подписей, после чего их направят в Совет министров и палату представителей Национального собрания Беларуси.

Как сообщал УНИАН, недавно на въезде в Новотроицкое задержали мужчину из-за "георгиевской ленты".