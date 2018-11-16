«Киевавтодор» опроверг информацию о разрушении моста возле «Дарницы»: ремонт тротуара завершат уже сегодня

В корпорации прокомментировали сообщения о "техногенной катастрофе" в Днепровском районе столицы.

В коммунальной корпорации «Киевавтодор» опровергли информацию СМИ о якобы разрушении путепровода на улице Строителей, возле станции метро «Дарница».

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Соответствующее сообщение появилось в Facebook корпорации, в ответ на информацию о «техногенной катастрофе» на мосту.

«На сайте одного интернет-издания появилась информация о якобы «техногенной катастрофе» и разрушении моста на ул. Строителей. Коммунальная корпорация «Киевавтодор» официально заявляет, что информация интернет-издания НЕ СООТВЕТСТВУЕТ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ!», – заверили в «Киевавтодоре».

«На путепроводе на пересечении ул. Строителей с Броварским проспектом и Святошино-Броварской линией метрополитена возле ст. метро «Дарница» ведутся работы по ремонту тротуара и уже сегодня вечером эти работы будут завершены», - отмечается в сообщении.

Сообщается также, что «Киевавтодор», согласно распоряжению КГГА, запланировал начало процедуры закупки проектных работ по капитальному ремонту путепровода.

Ранее СМИ сообщили, что 16 ноября, в Киеве на улице Строителей провалился мост. Провал появился над Броварским проспектом возле метро «Дарница».