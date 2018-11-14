В школе Харькова ученик устроил стрельбу - соцсети

Полицию не вызывали, хотят замять этот инцидент в школе Харькова и спустить на тормозах.

В харьковской школе №17 13 ноября ученик стрелял в одну из матерей из травматического пистолета.

Оружие ребенок принес с собой из дома. Мальчик выстрелил в женщину примерно с 10 метров и попал ей в шею, сообщается в паблике Харьков 1654 в Facebook.

Читайте такжеСтрельба в кафе в Луцке происходила между двумя группировками - полиция

"Администрация вызвала в школу родителей и после продолжительной беседы отпустила горе-стрелка вместе с орудием и родителями домой, а пострадавшая покинула территорию школы самостоятельно. Со слов педагогов: в прошлом году на этого ребенка писали много жалоб и характеризуют его как "неблагонадежного", а родители при этом "заряженные", - говорится в сообщении.

Отмечается, что полицию не вызывали, хотят замять этот инцидент и спустить на тормозах.

"Информация получена от одного из педагогов, которого называть не буду, чтобы избежать возможных проблем со стороны администрации школы", - добавили в паблике Харьков 1654.

Как сообщал УНИАН, 17 октября студент Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков открыл стрельбу и устроил взрыв в учебном заведении, после чего покончил с собой. По последним данным, в результате происшествия погиб 21 человек, порядка 50 были госпитализированы.