В Фастове поезд сбил насмерть невнимательного подростка

Несовершеннолетний шел по железнодорожным путям и был занят мобильным телефоном.

В городе Фастов Киевской области поезд «Киев-Ужгород» сбил 17-летнего юношу.

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Как сообщается на сайте Национальной полиции в Киевской области, по версии следователей, несовершеннолетний шел по колее и разговаривал по мобильному телефону.

«Когда заметил поезд, парень пытался спасти свою жизнь и перебежать на соседнюю колею. Однако именно в то время навстречу двигался еще один поезд. У потерпевшего не осталось шансов на спасение», – указано в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Киеве на железнодорожной станции «Фармацевтическая» скоростной поезд "Интерсити" сбил мужчину. От полученных травм он скончался на месте.