В центре Киева у памятника актеру Быкову нашли свежую детскую могилу - СМИ

Тело ребенка направлено на судебно-медицинскую экспертизу, чтобы установить причину смерти.

В пятницу, 2 ноября, жительница Киева сообщила в полицию о жуткой находке в Печерском районе столицы.

Киевлянка обнаружила возле памятника актеру Леониду Быкову на Петровской аллее странную гранитную плиту, на которой кустарным способом было нацарапано имя - Фоминых Макар Вадимович, сообщает "Страна" со ссылкой на источники в МВД.

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Полицейские при участии криминалистов провели осмотр места происшествия и выявили под гранитной плитой зарытый труп ребенка. Тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу, чтобы установить причину смерти. Заведено уголовное дело по ч.1 ст.115 УК Украины - Умышленное убийство.

Сейчас полиция осматривает записи видеокамер и опрашивает свидетелей, чтобы установить, кто устроил похороны в мемориальном месте в центре Киева и нет ли тут признаков насильственной смерти.

Як повідомляв УНІАН, в Киеве на улице Харьковское шоссе мужчина обнаружил труп возле своей машины.