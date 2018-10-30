В Киеве в результате масштабного пожара сгорели СТО и хостел (фото, видео)
На проспекте Науки поздно вечером 29 октября произошел масштабный пожар. Горела станция техобслуживания автомобилей и хостел.
Как сообщили в Госслужбе по вопросам чрезвычайных ситуаций, сообщение о пожаре поступило в 22:36.
Площадь пожара составила 300 кв. м. Установлено, что возгорание произошло в 2-этажном здании станции технического обслуживания с дальнейшим распространением огня на два рядом расположенных 1-этажных гаража.
Как сообщает "Информатор", на втором этаже помещения СТО, находился хостел. В результате пожара сгорело три автомобиля. Также огонь сильно повредил оборудование СТО, полностью сгорел второй этаж и крыша здания.
Погибших и травмированных в результате пожара нет. Причина пожара и размер материальных убытков устанавливаются.
Как сообщал УНИАН, 27 октября в результате масштабного пожара на СТО в Киеве сгорели 7 автомобилей.