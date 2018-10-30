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В Киеве в результате масштабного пожара сгорели СТО и хостел (фото, видео)

10:35, 30 октября 2018
Происшествия
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В Киеве произошел масштабный пожар на СТО / фото Сергей Марченко / Информатор

Как сообщили в Госслужбе по вопросам чрезвычайных ситуаций, сообщение о пожаре поступило в 22:36.

Площадь пожара составила 300 кв. м. Установлено, что возгорание произошло в 2-этажном здании станции технического обслуживания с дальнейшим распространением огня на два рядом расположенных 1-этажных гаража.

Как сообщает "Информатор", на втором этаже помещения СТО, находился хостел. В результате пожара сгорело три автомобиля. Также огонь сильно повредил оборудование СТО, полностью сгорел второй этаж и крыша здания.

Погибших и травмированных в результате пожара нет. Причина пожара и размер материальных убытков устанавливаются.

Как сообщал УНИАН, 27 октября в результате масштабного пожара на СТО в Киеве сгорели 7 автомобилей.

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Теги: #Киев#пожар