Из Польши в Украину пытались ввезти контрабанду медикаментов на 250 тысяч (фото)
16:51, 28 октября 2018Происшествия
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Незадекларированные медикаменты были спрятаны в спальном помещении, багажнике и холодильнике рейсового автобуса.
На украинско-польской границе задержали контрабанду медпрепаратов на более чем четверть миллиона гривен / ГПСУ
В Украину из Польши через пункт пропуска «Ягодин-авто» пытались ввезти незадекларированные медицинские препараты на сумму 250 тыс. грн.
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Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.
«Вчера вечером в пункте пропуска «Ягодин-авто» пограничники совместно с работниками ГФС, в автобусе «Варшава - Луцк» нашли скрытые 368 упаковок медицинских препаратов различных видов. Выяснилось, что медикаменты не были задекларированы, а их предварительная стоимость составляет 250 тыс. грн», - говорится в сообщении.
Отмечается, что упакованные лекарства были спрятаны в спальном помещении, багажнике и холодильнике рейсового автобуса.
Товар изъяли и установленным порядком передадут компетентным органам, добавили в ГПСУ.
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