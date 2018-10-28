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Из Польши в Украину пытались ввезти контрабанду медикаментов на 250 тысяч (фото)

16:51, 28 октября 2018
Происшествия
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На украинско-польской границе задержали контрабанду медпрепаратов на более чем четверть миллиона гривен / ГПСУ

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Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

«Вчера вечером в пункте пропуска «Ягодин-авто» пограничники совместно с работниками ГФС, в автобусе «Варшава - Луцк» нашли скрытые 368 упаковок медицинских препаратов различных видов. Выяснилось, что медикаменты не были задекларированы, а их предварительная стоимость составляет 250 тыс. грн», - говорится в сообщении.

Отмечается, что упакованные лекарства были спрятаны в спальном помещении, багажнике и холодильнике рейсового автобуса.

Товар изъяли и установленным порядком передадут компетентным органам, добавили в ГПСУ.

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Теги: #контрабанда#закупка медикаментов