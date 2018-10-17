Керченский стрелок владел оружием законно – СМИ

13 октября террорист купил патроны в магазине “Сокол”.

Владислав Росляков, устроивший теракт в Политехническом колледже в оккупированной Керчи, владел оружием законно.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«8 сентября он легально получил на него разрешение. 13 октября купил патроны в магазине “Сокол”. Продавец сделал запись в журнале учета (ФИО покупателя, данные лицензии, данные о проданных боеприпасах). Влад расписался и ушел. А сегодня устроил массовое убийство», – говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 17 октября, в политехническом колледже в оккупированной Россией Керчи произошел подрыв бомбы, начиненной металлическими предметами. По данным Национального антитеррористического комитета РФ, погибли 17 человек.

Глава подконтрольной Кремлю администрации Крыма Сергей Аксенов сообщал о гибели 18 человек, еще 47, по его словам, пострадали. Уголовное дело, возбужденное по статье «Теракт», переквалифицировали на статью «Массовое убийство».