Студент устроил стрельбу в колледже Керчи из-за неразделенной любви - СМИ
16:40, 17 октября 2018Происшествия
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Неразделенная любовь, по сообщениям СМИ, могла подтолкнуть подростка к теракту в колледже в Керчи.
СМИ гадают, что могло стать причиной поступка стрелка / фото Mash
Как полагают знакомые, 18-летний Владислав Росляков устроил стрельбу в керченском колледже из-за неудачи в любви.
По некоторым данным, он мог искать свою девушку, чтобы расправиться с ней, сообщают росСМИ.
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По некоторым данным, парень встречался с девушкой около 5 месяцев, однако она бросила его.
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Как сообщал УНИАН, 17 октября в колледже оккупированной Россией Керчи произошел взрыв и стрельба. По последним данным, в результате погибли 18 человек, 50 были ранены.
Подозреваемый - ученик этого техникума Владислав Росляков. Он был обнаружен мертвым в здании.
Первоначально СК РФ возбудил по факту произошедшего уголовное дело по статье «Теракт», однако позже переквалифицировал его на статью «Убийство двух и более лиц общеопасным способом».
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Новость в сюжете: Теракт в Керчи