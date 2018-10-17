"Ворвались с автоматами и убивали всех... Как в Беслане": директор колледжа в Керчи рассказала про теракт (видео)

Директор отметила, что по второму этажу в колледже в Керчи открывали все кабинеты и убивали всех, кого могли.

Директор техникума в Керчи Ольга Гребенникова рассказала о произошедшем в заведении.

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"Трупов полно. Настоящий теракт. Ворвались ровно через пять или десять минут после моего отъезда. Взорвали холл, повылетали все окна, взорвали все", - передает ее слова Kerch.net.

"Бегали с автоматами по второму этажу, открывали кабинеты и убивали всех, кого могли найти. Здесь все наши... Настоящий теракт... Как в Беслане. Дети погибли, сотрудники погибли", - рассказала она.

Ранее УНИАН сообщал, что в оккупированной Керчи в политехническом колледже прогремел взрыв. Предварительно было известно о 10 погибших, пострадало не менее 50 человек.

Взорвалось неустановленное взрывное устройство. Очевидцы сообщают о теракте и стрельбе из автомата в колледже Керчи.