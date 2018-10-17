В больницах Керчи находятся 39 пострадавших: 6 из них – в крайне тяжелом состоянии - СМИ

Число погибших, по последним данным, – 18 человек.

В больницах оккупированной Керчи находятся 39 человек, пострадавших во время атаки на политехнический колледж.

Как сообщает Telegram-канал Mash, шестеро пострадавших находятся в крайне тяжелом состоянии, восемь – в тяжелом.

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Число погибших, по последним данным, – 18 человек.

Как сообщал УНИАН, сегодня в политехническом колледже в оккупированной Россией Керчи произошел подрыв бомбы, начиненной металлическими предметами. Позднее появилась информация о стрелке. Следственный комитет РФ расследует дело по статье «массовое убийство».

Позже стало известно, что теракт устроил 22-летний студент этого учебного заведения, который потом покончил с собой. По информации Telegram-канала 112, взрыв устроил Владислав Росляков, поступивший в колледж в 2015 году.