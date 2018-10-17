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В больницах Керчи находятся 39 пострадавших: 6 из них – в крайне тяжелом состоянии - СМИ

16:31, 17 октября 2018
Происшествия
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8 раненых находятся в тяжелом состоянии / фото kerch.fm

Как сообщает Telegram-канал Mash, шестеро пострадавших находятся в крайне тяжелом состоянии, восемь – в тяжелом.

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Число погибших, по последним данным, – 18 человек.

Как сообщал УНИАН, сегодня в политехническом колледже в оккупированной Россией Керчи произошел подрыв бомбы, начиненной металлическими предметами. Позднее появилась информация о стрелке. Следственный комитет РФ расследует дело по статье «массовое убийство».

Позже стало известно, что теракт устроил 22-летний студент этого учебного заведения, который потом покончил с собой. По информации Telegram-канала 112, взрыв устроил Владислав Росляков, поступивший в колледж в 2015 году.

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Новость в сюжете: Теракт в Керчи
Теги: #теракт#Керчь