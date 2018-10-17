Очевидцы о произошедшем в Керчи: был взрыв и стрельба, находящихся на лестнице просто растреливали
Очевидцы взрыва рассказали о произошедшем в колледже Керчи.
"Говорят, что на 1 этаже был взрыв. На 2 стрельба, и "тех, кто были на лестнице, просто растреливали", - сообщает Телеграмм-канал "Говорит Москва".
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Девушка, которая была очевидцем взрыва в Керчи, рассказала СМИ, что на втором этаже после взрыва в здании была слышна стрельба. Эту информацию подтвердили еще несколько очевидцев.
В столовой, где все произошло, не было газовых баллонов. Раненых волной выбросило наружу.
Как сообщал УНИАН, в оккупированной Россией Керчи 10 человек погибли, еще около 40 пострадали при взрыве в политехническом техникуме.