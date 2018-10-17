Очевидцы о произошедшем в Керчи: был взрыв и стрельба, находящихся на лестнице просто растреливали

Раненых в результате взрыва в Керчи волной выбросило наружу.

Очевидцы взрыва рассказали о произошедшем в колледже Керчи.

"Говорят, что на 1 этаже был взрыв. На 2 стрельба, и "тех, кто были на лестнице, просто растреливали", - сообщает Телеграмм-канал "Говорит Москва".

Читайте такжеДесять человек погибли в результате взрыва в Крыму: появились кадры с места инцидента (фото, видео)

Девушка, которая была очевидцем взрыва в Керчи, рассказала СМИ, что на втором этаже после взрыва в здании была слышна стрельба. Эту информацию подтвердили еще несколько очевидцев.

В столовой, где все произошло, не было газовых баллонов. Раненых волной выбросило наружу.

Как сообщал УНИАН, в оккупированной Россией Керчи 10 человек погибли, еще около 40 пострадали при взрыве в политехническом техникуме.