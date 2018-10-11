"Разбили все окна, вырвали сиденья": под Киевом вандалы разгромили вагон электрички (фото, відео)

Инцидент в электричке произошел 10 октября, виновные не задержаны.

10 октября в 22.50 на перегоне Фастов—Мотовиловка Киевской области группой неизвестных лиц фактически был разрушен вагон пригородного электропоезда № 6036 Фастов—Киев. В соцсетях опубликовали фото последствий таких хулиганских действий.

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Вандалы разбили все окна, вырвали диваны для сидения, разбили стекло автоматических дверей, повредили внутреннее оборудование салона вагона, говорится в сообщении пресс-службы "УЗ".

Помощник машиниста заметил злоумышленников и сразу сообщил в полицию, но стражи порядка приехали после неоднократных вызовов на станцию Фастов только утром 11 октября.

"Утром 11 октября железнодорожники были вынуждены отправить поезд по маршруту, закрыв разгромленный хулиганами вагон, поскольку отремонтировать его можно только в условиях депо. Таким образом от агрессивных действий вандалов пострадали как железная дорога, так и пассажиры", - говорится в сообщении.

По предварительным оценкам, нанесен ущерб на 200 тысяч гривень.

Напомним, в июле в Киеве группа неизвестных вандалов принудительно остановила городскую электричку и разрисовала ее краской.