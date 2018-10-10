Координатор С14 рассказал, кто мог бросить гранату в его квартиру

Активист хочет пообщаться с министром внутренних дел Арсеном Аваковым относительно инцидента, который произошел ночью.

Координатор организации С14 Сергей Мазур считает, что гранату в его дом мог бросить кто-то из «банды Крысина», сепаратистов или представителей ФСБ РФ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня журналистам на акции протеста, которая проходит под Министерством внутренних дел в Киеве.

«Трудно кого-то подозревать, потому что я много проявлял общественной активности. У меня много врагов. Возможно, это был кто-то из полиции. Возможно, это был кто-то из банды Крысина, возможно, это сепаратисты, ФСБ», - сказал он.

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Мазур сообщил, что постоянно получал угрозы в связи со своей общественной деятельностью от сепаратистов, но самые громкие угрозы были от «банды Крысина-Волкова» в связи с тем, что он и другие активисты С14 ходят на суды на заседания по делу Юрия Крысина и Александра Волкова, которым инкриминируют преследование активистов Майдана.

Кроме того, активист отметил, что хочет пообщаться с министром внутренних дел Арсеном Аваковым по поводу инцидента, который произошел ночью.

«Они сначала это квалифицировали как хулиганство, а по сути это теракт. И посягательство на жизнь человека. Затем в процессе они это все изменили (переквалифицировали на покушение на убийство - УНИАН), потому что было определенное общественное давление. Мы поднимали резонанс», - сказал он.

По мнению Мазура, следственно-оперативная группа на месте происшествия не достаточно качественно работала сначала.

«Пришлось трижды ее призывать, чтобы она обследовала место происшествия, чтобы они исследовали все камеры», - сказал активист.

«Мы хотим, чтобы полиция качественно работала. Полиция умеет работать, как мы это видим, только после какого-то резонанса, после каких-то информационных толчков», - убежден он.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 10 октября, ночью в Борисполе Киевской области неизвестные бросили гранату в окно квартиры Мазура, расположенной на втором этаже дома. В результате взрыва пострадал 61-летний отец Мазура. Он находится в больнице. Полиция квалифицировала взрыв как покушение на убийство.