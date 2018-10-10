В Киеве прошла эвакуация с Шевченковского райсуда из-за сообщения о минировании
16:48, 10 октября 2018Происшествия
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О возобновлении работы будет сообщено дополнительно, сейчас помещение проверяют.
Эвакуировали сотрудников и посетителей суда / фото УНИАН
Из помещения Шевченковского районного суда города Киева проводят эвакуацию сотрудников и посетителей из-за сообщения о заминировании.
Об этом сообщается на странице суда в социальной сети Facebook.
«По состоянию на 14 часов 50 минут в Шевченковском районном суде Киева осуществляется эвакуация сотрудников и посетителей суда в связи с поступлением сообщения о заминировании здания суда», - говорится в сообщении.
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Отмечается, что о возобновлении работы будет сообщено дополнительно.
Ранее в Оболонский райсуд Киева, где проходили дебаты по делу о совершении экс-президентом Виктором Януковичем государственной измены, поступило анонимное сообщение о заминировании здания суда.
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