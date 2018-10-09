В полиции назвали одну из основных версий пожара на арсенале в Ичне: российские диверсанты

По состоянию на 17.00 9 октября полиция зарегистрировала 54 инцидента, связанных со взрывами на территории пгт Дружба в 16 километрах от Ични.

Первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин заявил, что следствие рассматривает в качестве основной версии пожара на военном складе боеприпасов возле Ични действия российской диверсионной группы.

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Как сообщает «Украинская правда», ссылаясь на представителя полиции Ярослава Тракало, такое заявление Аброськин сделал на совещании в ситуационном центре 9 октября.

"Одна из основных версий, которая сейчас рассматривается украинскими правоохранителями, – действия диверсионной группы РФ", – отметил заместитель главы НПУ.

В то же время, по словам Тракало, по состоянию на 17.00 9 октября зарегистрировано 54 события, которые связаны со взрывами на территории пгт Дружба в 16 километрах от Ични: в частности 6 сообщений о повреждении и разрушении домов.

Также есть факты обнаружения боеприпасов и 5 сообщений о хищении имущества или мародерства: 4 из них не подтвердились, последнее проверяется.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 9 октября, ночью на территории 6-го арсенала Минобороны возле пгт. Дружба в Ичнянском районе Черниговской области произошли взрывы, вызвавшие пожар.

С прилегающих территорий эвакуировано более 12 тыс. лиц. Закрыто воздушное пространство в радиусе 30 км, приостановлено движение железнодорожного и автомобильного транспорта. Работает оперативный штаб ГСЧС, полиции и Нацгвардии.

СБУ отрабатывает версию о возможном совершении диверсии на арсенале. По данным Минобороны, по состоянию на 14.00 очаги пожара на складах боеприпасов локализованы.