Интенсивность взрывов на складе боеприпасов возле Ични уменьшилась – ГСЧС

По информации ОГА, 60 жителей села Городня Ичнянского района вернулись из эвакуационных пунктов в свои дома.

Интенсивность взрывов боеприпасов на военных складах вблизи Ични в Черниговской области на данный момент уменьшилась.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил первый заместитель начальника управления ГСЧС в области Дмитрий Бескостый на заседании оперативного штаба в Черниговской облгосадминистрации.

По его словам, интенсивность взрывов значительно ниже, чем была утром. В то же время для тушения пожара может быть привлечена только бронетехника, поскольку взрывы полностью не прекратились.

Бескостый уточнил журналистам, что пожаров на Ичнянском заводе сухого молока и на местной автостанции не зафиксировано, хотя об этом сообщали соцсети.

Как уточнила и.о. председателя Черниговской ОГА Юлия Свириденко, которая побывала в зоне чрезвычайной ситуации, по состоянию на 11.00 фиксировался один взрыв за 17-20 минут, тогда как утром интенсивность была 70-80 взрывов в минуту.

Заместитель председателя ОГА Наталья Романова сообщила, что из некоторых эвакуационных пунктов люди начинают возвращаться по домам. По ее информации, вернулись 60 жителей села Городня Ичнянского района.

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В свою очередь Свириденко подчеркнула, что люди смогут возвращаться в свои дома только после обследований территорий пиротехниками и соответствующего разрешения спасателей. В целом на 14.00 в Черниговской облгосадминистрации оценили ситуацию в зоне взрывов как стабильную.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 9 октября, ночью на территории 6-го арсенала Минобороны вблизи пгт Дружба в Ичнянском районе Черниговской области произошли взрывы, вызвавшие пожар.

Информация о жертвах или пострадавших не поступала. С прилегающих территорий эвакуированы более 12 тыс. чел. Закрыто воздушное пространство в радиусе 30 км, приостановлено движение железнодорожного и автомобильного транспорта.

Создан оперативный штаб ГСЧС, полиции и Нацгвардии. По данным ГСЧС, к ликвидации последствий привлечено 113 ед. техники, а также 511 человек.

По фактам взрывов на складах боеприпасов в Черниговской области военная прокуратура Центрального региона начала уголовное производство по ч. 3 ст. 425 (халатное отношение военного должностного лица к службе, что повлекшло тяжкие последствия, совершенное в условиях особого периода, кроме военного положения) УК, наказывается лишением свободы на срок от пяти до семи лет.

СБУ отрабатывает версию о возможном совершении диверсии на арсенале. В ГСЧС заявили, что тушить пожар на арсенале невозможно, пока там продолжаются взрывы.