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Станция столичного метро "Житомирская" возобновила работу

15:13, 09 октября 2018
Происшествия
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Станцию закрывали для проверки / фото УНИАН

Об этом в Facebook сообщает КП «Киевский метрополитен».

«Станция «Житомирская» проверена и открыта для пассажиров. Взрывоопасных предметов не обнаружено», - говорится в сообщении.

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Как известно, 28 сентября столичные правоохранители проверяли сообщение о заминировании поезда "Киев-Мариуполь", в результате чего было эвакуировано более 700 пассажиров. По результатам проверки выяснилось, что сообщение было ложным.

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Теги: #Киев#метро