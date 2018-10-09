Станция столичного метро "Житомирская" возобновила работу
15:13, 09 октября 2018Происшествия
353 0
Взрывоопасные предметы не обнаружены, поэтому станцию открыли для пассажиров.
Станцию закрывали для проверки / фото УНИАН
В Киеве станция метро «Житомирская» возобновила работу после сообщения о заминировании.
Об этом в Facebook сообщает КП «Киевский метрополитен».
«Станция «Житомирская» проверена и открыта для пассажиров. Взрывоопасных предметов не обнаружено», - говорится в сообщении.
Читайте такжеВ харьковском метро пьяный мужчина прыгнул на рельсы и остался без руки
Как известно, 28 сентября столичные правоохранители проверяли сообщение о заминировании поезда "Киев-Мариуполь", в результате чего было эвакуировано более 700 пассажиров. По результатам проверки выяснилось, что сообщение было ложным.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter