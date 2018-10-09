Станция столичного метро "Житомирская" возобновила работу

Взрывоопасные предметы не обнаружены, поэтому станцию открыли для пассажиров.

В Киеве станция метро «Житомирская» возобновила работу после сообщения о заминировании.

Об этом в Facebook сообщает КП «Киевский метрополитен».

«Станция «Житомирская» проверена и открыта для пассажиров. Взрывоопасных предметов не обнаружено», - говорится в сообщении.

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Как известно, 28 сентября столичные правоохранители проверяли сообщение о заминировании поезда "Киев-Мариуполь", в результате чего было эвакуировано более 700 пассажиров. По результатам проверки выяснилось, что сообщение было ложным.