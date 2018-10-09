Опубликовано видео выезда военных с базы на Черниговщине после первых взрывов

Видео сделано в непосредственной близости к эпицентру катастрофы.

В Сети появилась видеозапись выезда военных с базы вблизи Ични после начала пожара и первых взрывов.

На видео видно, как военная машина выезжает с территории базы, передает ТСН.

За авто бегут люди в военной форме, возле КПП стоит другой военный и курит сигарету. Неподалеку от них громко разрываются снаряды на военном арсенале.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 9 октября, ночью на территории 6-го арсенала Минобороны вблизи пгт Дружба в Ичнянском районе Черниговской области произошли взрывы, повлекшие пожар. Создан оперативный штаб ГСЧС, полиции и Нацгвардии.

Закрыто воздушное пространство в радиусе 30 км, приостановлено движение железнодорожного и автомобильного транспорта.

К месту ЧП направлены 21 пиротехнический расчет ГСЧС. В прилегающих областях приведены в готовность 23 пожарных расчета. Сформирован сводный отряд в составе 27 единиц техники и 115 человек. Приведены в готовность 7 пожарных поездов.

По фактам взрывов на складах боеприпасов в Черниговской области военная прокуратура Центрального региона начала уголовное производство по ч.3 ст.425 Уголовного кодекса Украины «халатное отношение военного должностного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия, совершенное в условиях особого периода, кроме военного положения», что наказывается лишением свободы на срок от пяти до семи лет.