В Киеве обнаружили труп на территории школы (фото, видео)

Ученики убегали с уроков, чтобы посмотреть на мертвого, лежавшего на асфальте.

Во вторник, 9 октября, в Киеве по адресу улица Екатерины Белокур, 3 обнаружили труп мужчины. Он лежал на территории специализированной школы №88.

Тело обнаружили около 7:00. Об этом сообщает "Информатор".

Рано утром на территории специализированной школы №88 работник коммунального предприятия, которое находится по соседству, нашел мертвого мужчину. При нем обнаружили документы, удостоверяющие личность и мобильный телефон. Как оказалось, умерший был 1941 года рождения. Работникам полиции удалось связаться с дочерью погибшего и сообщить о случившемся. Женщина быстро приехала на место происшествия, чтобы опознать отца.

По словам полиции, видимых телесных повреждений на теле нет, поэтому, скорее всего, мужчина умер своей смертью. Стоит отметить, что школа работала в своем обычном режиме, а место трагедии было без ограждения. Ученики убегали с уроков, чтобы посмотреть на мертвого, лежавшего на асфальте.

На месте работала патрульная полиция и следственно-оперативная группа. Причину смерти установит следствие.

Видео: "Информатор"

Как сообщал УНИАН, в Киеве на детском пляже обнаружили труп.