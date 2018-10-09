Пожаром охвачено 10% арсенала боеприпасов вблизи Ични

Интенсивность взрывов сейчас на складах уменьшается, они происходят с периодичностью раз в 5 минут.

В настоящее время пожаром охвачено 10% 6-го арсенала Минобороны вблизи пгт Дружба в Ичнянском районе Черниговской области.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель начальника Генерального штаба генерал-майор Родион Тимошенко на брифинге в Киеве.

По его словам, сейчас осуществляются меры по локализации пожара.

«На данный момент на территории большое задымление. Трудно проводить визуальную разведку, но могу сказать, что пожаром охвачено не более 10% арсенала», - заявил он.

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Он отметил, что интенсивность взрывов на складах уменьшается.

«Сейчас взрывы происходят с периодичностью один раз в 5 минут», - сказал генерал.

По словам заместителя начальника Генштаба, на территории складов хранятся преимущественно боеприпасы для стрелкового оружия, там нет боеприпасов для ЗРК «Бук» и крупных артиллерийских снарядов.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 9 октября, ночью на территории 6-го арсенала Минобороны вблизи пгт Дружба в Ичнянском районе Черниговской области произошли взрывы, повлекшие пожар. Создан оперативный штаб ГСЧС, полиции и Нацгвардии.

Эвакуированы около 12 тыс. человек.

Закрыто воздушное пространство в радиусе 30 км, приостановлено движение железнодорожного и автомобильного транспорта.

К месту ЧП направлен 21 пиротехнический расчет ГСЧС. В прилегающих областях приведены в готовность 23 пожарных расчета. Сформирован сводный отряд в составе 27 единиц техники, а также 115 человек. Приведены в готовность 7 пожарных поездов.

По фактам взрывов на складах боеприпасов в Черниговской области военная прокуратура Центрального региона возбудила уголовное производство по ч. 3 ст. 425 Уголовного кодекса Украины «Халатное отношение военного должностного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия, совершенное в условиях особого периода, кроме военного положения», что наказывается лишением свободы на срок от пяти до семи лет.