На Черниговщине в зоне взрывов рушатся и горят дома, отключено электро - и газоснабжение
На Черниговщине в зоне взрывов складов с боеприпасами вблизи города Ичня отключено электро - и газоснабжение.
Об этом УНИАН сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Черниговской ОГА.
Согласно информации, детонация боеприпасов привела к возгоранию и разрушению зданий и сооружений на территории Ични.
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«Ликвидировано возгорание двух очагов пожаров в частном секторе, по состоянию на 10.00, продолжается тушение одного очага (зерносушилка)», - уточнили в департаменте.
Сейчас перекрыли железнодорожную дорогу на отрезке Прилуки – Бахмач.
Для проведения эвакуации населения привлечено 35 автобусов, уже эвакуированы около 12 тысяч людей. Всего в зоне риска проживают около 20 тысяч людей.
Как сообщал УНИАН, сегодня около 4 утра на территории 6-го арсенала Министерства обороны возле пгт Дружба в Ичнянском районе Черниговской области произошел взрыв, вызвавший пожар. Территория складов составляет около 682,6 га, из них техническая территория – 402 га.
Создан оперативный штаб ГСЧС, полиции и Нацгвардии.
Из-за взрывов вблизи Ични, закрыто воздушное пространство в радиусе 30 км, приостановлено движение железнодорожного и автомобильного транспорта.
В Генштабе ВСУ назвали диверсию наиболее вероятной причиной взрывов на арсенале.