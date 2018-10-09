В ГСЧС раскрыли количество боеприпасов на арсенале возле Ични

На территории склада наблюдается пожар и взрывы разной интенсивности.

На арсенале в Черниговской области, где произошли взрывы и пожар, хранится ориентировочно 88 тыс. тонн боеприпасов.

Об этом сообщается на сайте Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 9 ч. 30 мин. на территории склада наблюдается пожар и взрывы разной интенсивности. Территория 6 арсенала составляет около 682,6 га, из них техническая территория - 402 га. Ориентировочно на складах находится 88 тыс. тонн боеприпасов", - сообщили в ГСЧС.

В ведомстве отметили, что из зоны возможного поражения эвакуированы около 12 тыс. человек.

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Информация о жертвах и пострадавших не поступала, говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что в 5.30 было получено подтверждение об отключении электро- и газоснабжения в населенных пунктах, попадающих в зону возможного поражения.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 9 октября, ночью на территории 6-го арсенала Минобороны возле пгт Дружба в Ичнянском районе Черниговской области произошли взрывы, повлекшие пожар. Создан оперативный штаб ГСЧС, полиции и Нацгвардии.

Закрыто воздушное пространство в радиусе 30 км, приостановлено движение железнодорожного и автомобильного транспорта.

К месту ЧП направлен 21 пиротехнический расчет ГСЧС. В прилегающих областях приведены в готовность 23 пожарных расчета. Сформирован сводный отряд в составе 27 единиц техники и 115 человек. Приведены в готовность 7 пожарных поездов.

По фактам взрывов на складах боеприпасов в Черниговской области военная прокуратура Центрального региона начала уголовное производство по ч.3 ст.425 Уголовного кодекса Украины «Халатное отношение военного должностного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия, совершенное в условиях особого периода, кроме военного положения», наказывается лишением свободы на срок от пяти до семи лет.