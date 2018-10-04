"Фекальное" нападение в Николаевском горсовете: пострадавший депутат обвинил во всем мэра

Депутат заявил, что ему было известно о планировавшихся провокациях. Он предупредил правоохранителей, однако полиция вовремя не отреагировала.

Депутат Николаевского городского совета от фракции «Наш край» Владислав Ентин, которого сегодня во время сессии неизвестные облили фекалиями, обвинил в произошедшем мэра города Александра Сенкевича.

Об этом передает корреспондент УНИАН.

В частности, после перерыва в заседании, который объявили из-за инцидента, Ентин с трибуны заявил, что ему было известно о планировавшихся провокациях. По его мнению, за ними стоят Сенкевич и его фракция «Самопомощь».

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«Мне сообщили о готовящихся провокациях, я предупредил правоохранительные органы, однако полиция вовремя не отреагировала… За этим стоит лично мэр и его фракция «Самопомощь», - заявил Ентин и призвал коллег бойкотировать заседание сессии.

Фракция «БПП», член которой Елена Киселева также пострадала во время инцидента, приняла решение покинуть заседание.

В целом депутаты негативно высказались о произошедшем, призвали ужесточить доступ в сессионный зал и перенести заседание сессии на другой день.

Как сообщал УНИАН, во время сегодняшнего заседания внеочередной сессии Николаевского городского совета в зал ворвались несколько молодых людей, которые облили фекалиями троих депутатов, в частности, Владислава Ентина и Елену Киселеву.