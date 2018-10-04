В Николаеве во время сессии горсовета неизвестные облили фекалиями депутатов (фото, видео)
Во время сегодняшнего заседания внеочередной сессии Николаевского городского совета в зал ворвались несколько молодых людей, которые облили фекалиями троих депутатов.
Об этом сообщает корреспондент УНИАН.
От действий неизвестных пострадали Владислав Ентин, Елена Киселева и Сергей Мотуз.
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После этого между молодыми людьми и депутатами произошел словесный конфликт, переросший в драку.
Причины совершения хулиганских действий в отношении депутатов пока что неизвестны.
Также непонятно, целью хулиганов были все трое депутатов или кто-то один из них. С участниками конфликта работает полиция.
Городской голова Александр Сенкевич объявил перерыв в работе сессии для устранения последствий инцидента.
Как сообщал УНИАН, в Киеве облили фекалиями авто российских дипломатов.