Столичные спасатели вытащили из Днепра автомобиль, в котором обнаружили тело мужчины (фото)

Сейчас установлением причины трагедии занимаются правоохранительные органы.

Столичные спасатели вытащили из реки Днепр в районе Днепровской набережной автомобиль, в котором обнаружили тело мужчины.

Об этом сообщает Главное управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в г.Киеве на странице в Facebook.

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Как отмечается, 4 октября в 11:38 в столичную Службу спасения 101 поступило сообщение о том, что неподалеку от ул. Днепровская набережная в Дарницком районе столицы в реку Днепр скатился легковой автомобиль, водитель которого не выплыл.

На место происшествия прибыло дежурное отделение 15-й Государственной пожарно-спасательной части и спасатели группы водолазно-спасательных работ аварийно-спасательного отряда специального назначения ГУ ГСЧС Украины в г. Киеве. С помощью водолазно-спасательного снаряжения спасатели достали автомобиль и обнаружили в нем тело погибшего водителя 1959 года рождения.

Автомобиль находился на расстоянии 25 м от берега и на глубине 6 метров.

Сейчас установлением причины трагедии занимаются правоохранительные органы.

Как сообщал УНИАН, 29 мая в Житомирской области автомобиль съехал в реку и "утопил" водителя.