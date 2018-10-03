В аэропорту столицы Судана столкнулись два украинских самолета Ан (фото, видео)
15:01, 03 октября 2018Происшествия
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Обстоятельства пока не известны и о погибших не сообщается.
Столкнулись самолеты Антонов Ан-26 и Антонов Ан-32 / Facebook
В аэропорту Хартума, столицы Судана, столкнулись украинские самолеты Антонов Ан-26 и Антонов Ан-32 Воздушных сил Судана. Об этом в Facebook сообщил Виталий Трубников.
"В аэропорту Хартума, столицы Судана, сегодня столкнулись самолеты Антонов Ан-26 и Антонов Ан-32 Воздушных сил Судана. Обстоятельства пока не известны и о погибших не сообщается. Есть короткое видео с камеры наблюдения где виден момент столкновения", - говорится в сообщении.
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