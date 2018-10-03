В Сумах задержали 30 молодчиков, порезавших колеса маршруток на Киев (фото, видео)

Владельцы автобусов говорят о попытке рейдерского захвата бизнеса.

В Сумах сотрудники полиции задержали 30 молодых людей, которые минувшей ночью порезали колеса у маршрутных такси служб-перевозчиков.

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Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Сумской области, информация о том, что в центре города неподалеку от здания компании «Укртелеком» неизвестные в балаклавах режут колеса транспортных средств маршрутных такси, поступила в дежурную часть полиции сегодня, 3 октября, около 03.00.

На место происшествия выехали следственно-оперативная группа местного отдела полиции и патрульные полицейские.

«Информация подтвердилась. Принятыми мерами полицейские оперативно блокировали 30 парней и доставили их в Сумской отдел полиции. Сейчас с ними работают следователи», – говорится в сообщении.

По предварительной информации, злоумышленники повредили 15 транспортных средств.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) УК Украины, санкция которой предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.

Проводятся дальнейшие следственные действия.

Как сообщается в сюжете ТСН, в Сумах полтора десятка автобусов из-за действий преступников не смогли выехать в Киев. Правоохранители насчитали на колесах автомобилей 60 порезов. У одного автобуса было разбито стекло. Владельцы маршруток говорят о рейдерском захвате бизнеса.

Как сообщал УНИАН 1 октября, в Суворовском районе Одессы полиция обнаружила 25 вооруженных мужчин, которые одновременно поселились в одном из бюджетных отелей. Правоохранители выяснили, что молодые люди оказались "тітушками", прибывшими в Одессу с заданием по переделу бизнеса.