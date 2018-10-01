Найденные в одесском хостеле вооруженные иногородние молодчики оказались «титушками» - полиция

Правоохранители провели с мужчинами профилактическую работу и вернули их обратно домой.

Выявленные в одесском хостеле 25 иногородних постояльцев с огнестрельным оружием – это так называемые «титушки», которые прибыли в Одессу с задачей передела рынка.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в Facebook сообщил советник начальника регионального главка Нацполиции Руслан Форостяк.

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«Группу «титушек», прибывшую «работать» в Одессу, возвратили обратно домой. Они были доставлены в отдел полиции, где с ними провели профилактическую работу…», - написал Форостяк.

В частности, по его словам, кроме воспитательной беседы, были проверены анкетные данные мужчин, их сфотографировали для картотеки, провели дактилоскопию (метод установления личности по отпечаткам пальцев).

Кроме того, у них изъяли охотничье огнестрельное и травматическое оружие. По месту регистрации данного оружия переданы данные о нарушении правил обращения с ним с требованием аннулирования разрешений на ношение.

По неофициальным данным, вышеназванная группа мужчин намеревалась принять участие в переделе рынка, связанного с функционированием лото-маркетов и уже успела побывать в ряде заведений «с предупреждениями».

Как сообщал УНИАН, вчера в Суворовском районе Одессы полиция выявила 25 вооруженных мужчин, которые одновременно поселились в одном из бюджетных отелей. В частности, в полицию поступила информация от местных жителей о том, что в один из хостелов въехала группа мужчин с огнестрельным оружием.