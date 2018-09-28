Сбил велосипедиста и спрятал тело: сыну экс-заместителя мэра Костополя объявили о подозрении (видео)

57-летний Григорий Бойчук возвращался домой с работы и исчез.

Сбил насмерть человека, а затем похитил и спрятал тело - именно в этом подозревают сына экс-заместителя мэра Костополя.

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Полиция имеет доказательства, что именно он в прошлом году на Ровенщине на автомобиле сбил велосипедиста, и, чтобы скрыть преступление, вывез тело в неизвестном направлении.

57-летний Григорий Бойчук возвращался домой с работы и исчез. В нескольких сотнях метров от дома на трассе нашли его документы, перчатки и обувь, а рядом были обломки от серого BMW.