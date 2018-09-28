В Польше приговорил к пожизненному украинца, который зарезал польского футболиста (видео)
12:09, 28 сентября 2018Происшествия
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Убийство произошло год назад.
В Польше суд приговорил на пожизненное украинца, который зарезал польского футболиста
В Польше суд Люблина приговорил на пожизненное 37-летнего украинца, который зарезал польского футболиста.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
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Убийство произошло год назад. После ночной ссоры в баре гастарбайтер из Волыни вышел вслед за своей жертвой, достал нож и нанес несколько смертельных ударов. А потом еще и ограбил.
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