В Польше приговорил к пожизненному украинца, который зарезал польского футболиста (видео)

Убийство произошло год назад.

В Польше суд Люблина приговорил на пожизненное 37-летнего украинца, который зарезал польского футболиста.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Убийство произошло год назад. После ночной ссоры в баре гастарбайтер из Волыни вышел вслед за своей жертвой, достал нож и нанес несколько смертельных ударов. А потом еще и ограбил.