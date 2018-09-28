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В Польше приговорил к пожизненному украинца, который зарезал польского футболиста (видео)

12:09, 28 сентября 2018
Происшествия
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Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Убийство произошло год назад. После ночной ссоры в баре гастарбайтер из Волыни вышел вслед за своей жертвой, достал нож и нанес несколько смертельных ударов. А потом еще и ограбил.

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Теги: #Польща#заробитчане в Польше