В Киеве такси врезалось в грузовик, погиб спецназовец

В результате столкновения пассажир такси погиб на месте происшествия. Им оказался действующий сотрудник полиции.

В результате аварии в Голосеевском районе столицы погиб работник полиции.

Об этом сообщают " Вартові.Еспресо". По предварительной информации, водитель такси Renault не справился с управлением на скользкой дороге и выехал на полосу встречного движения, где попал под грузовик "ЗИЛ".

В результате столкновения пассажир такси погиб на месте происшествия. Им оказался действующий сотрудник полиции полка особого назначения 1995 года рождения, который ехал на работу.

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Водителя такси отвезли в больницу. Также госпитализировали женщину - пассажира грузовика.

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