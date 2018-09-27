В Киеве такси врезалось в грузовик, погиб спецназовец
10:37, 27 сентября 2018Происшествия
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В результате столкновения пассажир такси погиб на месте происшествия. Им оказался действующий сотрудник полиции.
Водитель такси не справился с управлением / facebook.com/dtp.kiev.ua/
В результате аварии в Голосеевском районе столицы погиб работник полиции.
Об этом сообщают " Вартові.Еспресо". По предварительной информации, водитель такси Renault не справился с управлением на скользкой дороге и выехал на полосу встречного движения, где попал под грузовик "ЗИЛ".
В результате столкновения пассажир такси погиб на месте происшествия. Им оказался действующий сотрудник полиции полка особого назначения 1995 года рождения, который ехал на работу.
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Водителя такси отвезли в больницу. Также госпитализировали женщину - пассажира грузовика.
Ранее в Кривом Роге маршрутка врезалась в дерево, пострадали 10 человек.
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