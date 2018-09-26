В Киеве нашли истерзанный труп с отрезанным половым органом (фото)

По предварительным признакам,убитый мужчина похож на разыскиваемого педофила.

В Киеве на Троещине был найден труп мужчины с признаками насильственной смерти.

Как сообщает "Киев Оперативный" на своей странице в Facebook, примерный возраст жертвы - 45-50 лет.

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"На Троещине было найдено тело мужчины (на вид 45-50 лет) с признаками насильственной смерти, в том числе был отрезан половой орган. Личность пока не установлена, но найденный мужчина, по предварительным признакам, похожий на разыскиваемого педофила", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в четверг, 20 сентября, в Киеве на станции метро «Льва Толстого» обнаружили труп мужчины.