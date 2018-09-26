Пожар в одесском санатории: свидетели заявляют о поджоге

Огнем были охвачены 200 квадратных метров крыши деревянного двухэтажного дома.

В курортной зоне Одессы горел санаторий «Красные зори».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Одесской области, сообщение о том, что в районе 9-й станции Большого Фонтана - пожар, поступило в службу спасения «101» вчера, 25 сентября, в 21.35.

По прибытию на место вызова спасатели увидели, что на ул. Бернандаццы горит двухэтажное здание на территории не действующего сейчас санатория «Красные зори».

«Спасатели прибыли через 12 минут после вызова… Открытым пламенем горела крыша деревянного двухэтажного здания по всей его площади. Было проведено оперативное развертывание пожарно-спасательных подразделений и обеспечено тушения огня», - говорится в сообщении.

В 22.13 пожар удалось локализовать и примерно в 3.00 26 сентября ликвидировать на площади 200 кв. м.

Отмечается, что тушение пожара осложнялось тем, что здание старое, изготовленная из дерева, а крыша обработана легковоспламеняющимся материалом.

К ликвидации пожара привлекались 10 единиц пожарно-спасательной техники и 35 человек личного состава. Причина возгорания устанавливается.

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По словам очевидцев, причина пожара – поджог. Люди утверждают, что видели, как к месту ЧП подъезжал автомобиль с несколькими неизвестными, которые якобы подходили к зданию, затем быстро уехали, после чего начался пожар.

Как сообщал УНИАН, 19 сентября Одесский городской совет одобрил передачу земель санатория «Красные зори», расположенного в курортной зоне, в частную собственность под застройку. В частности, согласно решению, проект землеустройства «Красных зорь», расположенных на Большом Фонтане, разработает компания «Будлайф Инвест».

Согласно утвержденному проекту, территория предназначена для «эксплуатации и обслуживания нежилых зданий санатория с помещениями торгового назначения и общественного питания».

Ряд депутатов разных фракций выступили против передачи земли. В частности, предлагалось по просьбе горожан создать на территории «Красных зорь» мемориал – историко-культурный заповедник, поскольку на кладбище (было на месте «Красных зорь») сохранилось древнее захоронение знаменитого архитектора Юрия Дмитренко (1858 – 1918 гг.).