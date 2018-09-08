В Одессе суд приговорил милиционеров-взяточников к 5 годам лишения свободы

В Одессе Киевский районный суд 6 сентября приговорил милиционеров-взяточников к 5 годам лишения свободы.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе суда.

Отмечается, что суд вынес приговор обвиняемым в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.368 (получение взятки в особо крупном размере или должностным лицом, занимающим особо ответственное положение) УК Украины.

Читайте такжеNew York Times: Даже мелкие успехи Украины в борьбе с коррупцией очень важны

Согласно приговору суда, обвиняемые работали на должностях старшего следователя и оперуполномоченного в одном из райотделов полиции в Одессе. В 2015 году работнику следственного отдела было поручено осуществлять досудебное расследование по факту злоупотребления служебным положением должностных лиц больницы, действия которых привели к незаконному сбыту сильнодействующих лекарственных средств. В указанном уголовном производстве оперативный работник осуществлял сопровождение.

«В ходе расследования работнику милиции стало известно, что к указанному правонарушению причастен врач-психиатр-сексопатолог. В связи с этим, у женщины-следователя возник умысел на получение неправомерной выгоды. К этому она привлекла в качестве пособника оперуполномоченного», - сообщили в пресс-службе.

Из материалов дела следует, что, реализуя свой умысел, подполковник и майор милиции потребовали у врача 5 тыс. дол. за непривлечение врача и других сотрудников медучреждения к уголовной ответственности. Понимая последствия, медик согласился на предложение следователя и передал оговоренную сумму прямо в ее рабочем кабинете.

Сразу после получения денег следователя задержали, в тот же день был задержан и оперуполномоченный.

«В судебном заседании обвиняемые не признали своей вины и объяснили, что не знают, откуда взялись «меченные» денежные средства, изъятые во время обыска. Несмотря на это, суд признал бывших работников милиции виновными в совершении уголовного преступления», - дополнили в пресс-службе.

Каждому из экс- правоохранителей определено наказание в виде 5 лет лишения свободы с лишением права занимать должности в органах исполнительной власти сроком на 3 года, с конфискацией имущества.

Осужденные также лишены специальных званий - подполковник и майор милиции, соответственно.