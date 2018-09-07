КПВВ «Каланчак» после приостановки его работы пересекли только три человека (фото)

Люди, въехавше на материковую Украину - семья.

Только три человека прошли из Крыма на территорию материковой Украины через КПВВ Каланчак после приостановки его работы.

Об этом пресс-секретарь Азово-Черноморского управления Госпогранслужбы Украины Иван Шевцов.

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Люди, въехавше на материковую Украину - семья. Мужчина передвигался в инвалидной коляске: он надавно перенёс операцию на позвоночнике.

Пограничники на КПВВ дежурят в специальных респираторах. Как рассказал Иван Шевцов, буквально за день поржавели металлические навесы.

В связи с ситуацией в Херсон прибыли медики из Одессы.

Как сообщал УНИАН, Украина временно закрыла КПВВ "Каланчак" и "Чаплинка" на админгранице с оккупированным Крымом