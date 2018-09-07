КПВВ «Каланчак» после приостановки его работы пересекли только три человека (фото)
Только три человека прошли из Крыма на территорию материковой Украины через КПВВ Каланчак после приостановки его работы.
Об этом пресс-секретарь Азово-Черноморского управления Госпогранслужбы Украины Иван Шевцов.
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Люди, въехавше на материковую Украину - семья. Мужчина передвигался в инвалидной коляске: он надавно перенёс операцию на позвоночнике.
Пограничники на КПВВ дежурят в специальных респираторах. Как рассказал Иван Шевцов, буквально за день поржавели металлические навесы.
В связи с ситуацией в Херсон прибыли медики из Одессы.
Как сообщал УНИАН, Украина временно закрыла КПВВ "Каланчак" и "Чаплинка" на админгранице с оккупированным Крымом