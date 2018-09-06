Украина временно закрывает КПВВ "Каланчак" и "Чаплинка" на админгранице с оккупированным Крымом (видео)

Попасть на оккупированный полуостров можно будет только через КПВВ "Чонгар", который работает в штатном режиме.

Контрольные пункты въезда-выезда "Каланчак" и "Чаплинка" на административной границе с временно оккупированным Крымом из-за ухудшения экологической ситуации временно приостанавливают работу.

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Об этом помощник председателя Государственной пограничной службы Олег Слободян написал на своей странице в Facebook. «В целях сохранения жизни и здоровья персонала Госпогранслужбы и граждан, проживающих возле админграницы и следующих через КПВВ, в связи с опасной экологической ситуацией, сложившейся на заводе «Титан» на территории временно оккупированного Крыма, принято решение о временном прекращении работы контрольных пунктов въезда-выезда «Каланчак» и «Чаплинка», - заявил он.

По данным Слободяна, пересечь админграницу с временно оккупированным Крымом можно будет только через КПВВ «Чонгар», который работает в штатном режиме.

Также Слободян уточнил, что на временно закрытых КПВВ пограничники продолжат нести службу, однако пропуск граждан и транспортных будут осуществлять только в экстренных случаях и в случае крайней необходимости.

Вместе с тем он сообщил, что граждане Украины с оккупированного полуострова, которые будут пытаться спастись от стихийного бедствия на материковой Украине, будут оформляться по упрощенной процедуре.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 24 августа на севере Крыма произошел выброс ядовитых химикатов из кислотонакопителя завода «Крымский титан».

30 августа крымские экологи и эксперты пришли к заключению, что источником испарения могло стать содержание кислотоотстойника завода из-за жары и отсутствия воды из Северо-Крымского канала.

В Армянске и Яны Капу (Красноперекопске) металлические предметы покрываются ржавчиной, с деревьев опали листья, в воздухе стоит стойкий запах кислоты, на газонах иногда лежат мертвые птицы. Из-за загрязнения воздуха увеличилось количество обращений жителей в медучреждения, в аптеках образовался дефицит сорбентов и марлевых повязок.

Оккупанты решили остановить работу завода на две недели, эвакуировать детей и женщин.

Также на админгранице с Крымом в Херсонской области пограничники фиксируют наличие токсичных веществ в воздухе.

4 сентября стало известно, что несколько пограничников, несущих службу на административной границе с оккупированным Крымом, почувствовали ухудшение состояния здоровья из-за химических выбросов завода «Крымский титан».

5 сентября представитель Минобороны Александр Мотузяник со ссылкой на Главное управление разведки заявил, что ухудшение экологической обстановки на севере оккупированного Крыма произошло в результате попадания снарядов в отстойники химических отходов титанового и содового заводов во время военных учений вооруженных сил РФ.

Сегодня, 6 сентября, Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины призвало граждан воздержаться от поездок в оккупированный Крым из-за выброса химикатов на заводе "Крымский титан".