Утечка хлора в Кривом Роге ликвидирована, есть пострадавшая (видео)

В больницу с подозрением на отравление парами хлора госпитализирована женщина - оператор хлорных установок. Населенные пункты в зону возможного химического загрязнения не попали.

В Кривом Роге Днепропетровской области спасатели ликвидировали утечку хлора на территории склада хлора по ул. Никопольское шоссе в Долгинцевском районе города.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении ГСЧС в области, информация о происшествии поступила сегодня в 8:20.

«Во время переливания жидкого хлора из емкости в транспортировочную емкость на задвижке не выдержал уплотнитель, что привело к утечке 25-30 кг хлора. Образовалось облако газообразного хлора объемом около 3 кубических метров, распространившееся на площади 100 кв. м», - говорится в сообщении.

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К ликвидации происшествия были привлечены спасатели 26-й государственной пожарно-спасательной части ГУ ГСЧС области и Криворожского горноспасательного отряда, которые ликвидировали утечку и осадили облако опасного химического вещества.

По состоянию на 8:55 утечка хлора локализована, в 9:05 ликвидирована.

В 10:20 в Криворожскую районную больницу с подозрением на отравление парами хлора госпитализирована оператор хлорных установок, женщина 1964 года рождения.

Согласно сообщению, населенные пункты в зону возможного химического загрязнения не попали.