На вокзале в Киеве злоумышленник с ножом отобрал вещи у двоих мужчин и пытался продать их неподалеку

В зале ожидания железнодорожного вокзала злоумышленник с ножом напал на двух мужчин и отобрал личные вещи.

В Киеве прокуратура сообщила о подозрении 36-летнему мужчине, который на Центральном железнодорожном вокзале в Киеве 25 августа совершил разбойное нападение на двух путешествующих граждан. В зале ожидания железнодорожного вокзала злоумышленник с ножом напал на них и отобрал личные вещи.

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Вскоре правоохранителям удалось задержать нападавшего недалеко от вокзала при попытке сбыть похищенное имущество, сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева. Сейчас преступнику сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 187 УК Украины (разбой). Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщал УНИАН, ранее в Киеве на вокзале мужчине всадили нож в голову за замечание.